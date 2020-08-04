群創(3481)公布第2季財報，由於面板需求增加，歐美市場逐步解封及宅經濟產品需求持續助益，群創第2季稅後虧損48億元，較第1季虧損52.6億略微收斂，每股虧損0.49元。

第2季整體出貨面積741萬平方公尺，較前1季增加25.5％，液晶面板售價為每平方公尺287美元。中小尺寸營收為161億元，季增22.0％；中小尺寸合併出貨面積77.2萬平方公尺，季增32.4％。

總計第2季營收為669億元，季增32.7％，由於面板報價於第2季逐步回升及成本管理效益浮現，單季毛利率轉正為2.8％、EBITDA獲利率8.2％，營業損失為34億元，稅後虧損48億元，每股虧損0.49元。折舊及攤銷為89億元，資本支出為45億元。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為33％，可攜式電腦為23％、桌上型螢幕為13％、電視為31％；以產品尺寸別區分，10吋以下為25％、10到20吋為28％、20到30吋為15％、30到40吋為6％、40吋以上為26％。

第3季在全球主要國家刺激經濟的舉措下，以及電視品牌廠為下半年的促銷檔期啟動備貨，TV面板的需求預期將提升；由於在家辦公及遠距教學的趨勢，顯示器及筆記型電腦等IT產品面板需求預期將持續暢旺；隨著歐美車廠的復工以及下半年5G手機的推出，將逐漸帶動中小型面板需求。

群創預估大尺寸面板出貨相比季增5％～9％，平均出貨單價提升約5％，中小尺寸面板出貨約個位數衰退幅度。

(時報資訊)