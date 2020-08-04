民眾將此圖ＰＯ文到花蓮知名臉書社團，不少民眾認為行銷方式不妥，也有民眾支持另類的行銷手法。（羅亦晽翻攝）

大型骷髏其實是當地部落發展協會用來宣導毒品的可怕性。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日有民眾在花蓮臉書社團ＰＯ文，發現三棧布拉旦社區發展協會二樓有大型骷髏，外觀令人毛骨悚然，此文引起網友熱烈討論，有民眾甚至開玩笑地表示「三棧鬼屋，進去要門票嗎」。

布拉旦社區發展協會理事長高毓真表示，布拉旦社區與衛生局合作反毒宣導維持多年，部落年輕人染毒現象常見，今年正思考如何讓民眾了解毒品議題時，剛好想到利用大型骷髏加強宣導毒品的可怕性。

高毓真說，大型骷髏作為拒絕毒品意象外，連結前幾年三棧溪告示牌「亂丟垃圾，祖靈詛咒你」，請民眾到三棧溪戲水時隨手將垃圾帶走，不要破壞環境並造成當地族人的困擾。

民眾將大型骷髏裝置藝術ＰＯ到花蓮知名臉書社團，不少民眾認為行銷方式不妥，留言表示「像極了鬼屋」、「跟部落的風情不搭」、「嚇死人了，誰敢來，花錢來嚇自己，回去嚇到晚上做惡夢，要花錢收驚」；但也有民眾支持，覺得協會「負面行銷也是一種行銷，重點是關注到了」。

近日，三棧溪戲水意外事故頻傳，高毓真對此回覆，意外多為外地旅行社沒有知會部落情況下，擅自帶遊客進入；她也建議民眾前往三棧溪戲水時，可向當地導覽員申請，在地族人較熟悉三棧溪周圍環境，可大幅降低活動危險性。

(中時 )