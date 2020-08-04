林俊傑（JJ）全新單曲〈無瀘鏡〉MV，請到舒淇擔任女主角，兩人之前沒有私交，能請到舒淇是因為JJ的「Miracle Coffee」開幕，舒淇去捧場，兩小時喝了3杯咖啡，讓JJ印象深刻，他提出邀請後舒淇一口答應，還開玩笑說：「很榮幸，從小就聽JJ的歌長大，JJ真的是我心目中的創作才子。」一席話讓JJ直呼不敢當。

MV中JJ飾演著在遠處仰望著對方的觀察者，兩人雖然沒有正式對到戲，但JJ在拍攝當天，特地提早到現場手沖咖啡給舒淇喝，他還帶了甜點去，讓舒淇笑說：「今天拍攝也太幸福了吧！」大讚咖啡溫順好喝、甜點也相當美味。在拍攝時，JJ則讚嘆：「她把整個歌曲帶到另一個境界了，讓人在一旁看著都有戀愛的感覺，時間靜止在最美、無需濾鏡的狀態。」

JJ對於舒淇親切、不拘小節又好相處的隨和個性，印象深刻，而MV透過導演黃中平的導演視角，將〈無濾鏡〉令人沈醉夢幻的氛圍詮釋的十分到位，鏡頭更輕柔刻劃出舒淇的一舉一動，將美描繪得淋漓盡致，JJ也讚嘆：「我該做的都寫在歌裡了；舒淇真的是我心目中『無濾鏡』的不二人選，真的是女神級。」

〈無濾鏡〉MV則在今天於YouTube《林俊傑官方頻道》正式首播。隨著單曲推出，華納音樂這次更特地架設「無濾鏡」網站，號召全球樂迷一起參與「無濾鏡」限時抽獎活動，將透過網頁抽籤登記，隨機抽選出100位粉絲並送出刻有流水編號的「JJ LIN 林俊傑 x HIROSHI FUJIWARA 藤原浩 “無濾鏡 No Filter” Limited Edition 珍藏版單曲 CD」。

林俊傑〈無濾鏡〉MV請到舒淇擔任女主角。（華納音樂提供）

林俊傑〈無濾鏡〉MV請到舒淇擔任女主角。（華納音樂提供）

林俊傑〈無濾鏡〉MV請到舒淇擔任女主角。（華納音樂提供）

林俊傑〈無濾鏡〉MV請到舒淇擔任女主角。（華納音樂提供）

林俊傑〈無濾鏡〉MV請到舒淇擔任女主角。（華納音樂提供）

(中時 )