立委涉貪案台北地方法院歷經馬拉松式的審理後，下午2點半諭知結果立委蘇振清等人遭收押，不過因為法官一一諭知結果及理由，庭訊逾半小時未結束，原訂3點的記者會被迫延後，行政庭長表示須等法官全部諭知完畢才能對外說明理由。

由於案件仍在偵查中，聲請羈押的強制處分結果未公開宣示，預料被告將會提抗告，未來高院裁定結果將是關鍵。

(中時 )