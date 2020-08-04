東泰高中電競班學生組成東泰太陽隊，今年在LSC第3屆校園聯賽蟬聯冠軍。（東泰高中提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣東泰高中近年積極發展電競，由學生組成的「東泰太陽隊」，上月底參與第3屆英雄聯盟校園電子競技聯賽（LSC），再度蟬聯冠軍，年底將代表台灣參加2020年的ISF世界高中電競錦標賽，其中林達緯去年曾參與ISF世界高中錦標賽並拿下冠軍，以體育績優生資格獲得保送，成為中央大學的新生。

東泰高中校務發展主任黃士祐表示，該校在5年前發展電競班，目前共有7、 300人，參與各項賽事的選手都是「菁英中的菁英」，成績表現出色。2019年首度前往烏克蘭，參與ISF世界中學電子競技錦標賽，並一舉奪冠。

不過去年度冠軍選手紛紛畢業，今年LSC比賽大換血，由游峮崴、劉軒、邱明楷、林祐弘、郭貝益還有林達緯上場，成功扛住衛冕冠軍的壓力，再度奪冠，也獲得年底前往烏克蘭比賽的機會。

獲得總決賽MVP的郭貝益原先住在嘉義，本身就喜歡電競，後在網路上認識東泰電競班學生而心動，說服家人轉學就讀，雖在比賽中受到對手挑釁，也穩固進攻，他也感謝家人及學校的支持。

黃士祐也說，電競選手並非為玩樂，也有愈來愈多賽事將電競納入正式比賽項目，在學業之外，也像體育選手一樣需要訓練，需要有高度專注及團隊合作默契，也讓一群不擅長溝通的宅男，在比賽時順利合作，好成績對於未來升學或進軍職業隊伍十分有幫助。

(中時 )