投入台中市和平區長補選的吳萬福抽中2號。（民眾提供／王文吉台中傳真）

代表台灣民眾黨投入台中市和平區長補選的張瑞紘抽中3號。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區前區長林建堂涉及準收受賄賂罪及背信罪，遭公懲會撤職並停止任用1年，選委會啟動補選作業，預定8月22日選票，4日上午進行號次抽籤。代夫出征的林蔣雪霞抽中1號，喊出「一馬當先、一定當選」，吳萬福2號，台灣民眾黨推派的張瑞紘抽中3號。

和平區是台中市29區面積最遼闊的區，海拔最高3000公尺，有梨山、博愛、天輪等8個里，選舉人數近9000人。林建堂因案遭撤職，剩餘任期還有2年4個月，泛藍部分有代夫出征的林蔣雪霞及吳萬福，2人同屬泛藍陣營，但以無黨登記參選，台灣民眾黨則推薦張瑞紘。

「一馬當先、一定當選！」抽中1號的林蔣雪霞是林建堂妻子，她說，1號也代表唯一女性，希望當選可以爭一口氣，洗清先生的不白之冤，也完成先生要做而尚未完成的工作。抽中2號的吳萬福則說，2號代表勝利。

代表台灣民眾黨插旗原鄉的張瑞紘由立委高虹安陪同抽籤，聲勢浩大。「瑞紘三支箭，和平改變看得見！」張瑞紘說，抽中3號代表他的三支箭理念，分別為「公開清廉透明開放」、「首都經驗和平實現」、「共創原鄉新政治」，希望藉此讓和平改變看的見。

前和平區長林建堂涉準收受賄賂、背信罪，遭監察院彈劾通過，公懲會公告撤職並停止任用1年，台中市府派和平區民政課長古志偉代理。因林建堂擔任區長未滿2年，依規定應自去職日起3個月內完成補選，預定8月22日投票。

(中時 )