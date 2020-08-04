新冠肺炎疫情持續8個多月，先前接續爆出日本學生與泰國移工在國外確診、比利時工程師在台確診的案例。台大專家認為，台灣社區放鬆之際，邊境就應該加強防衛，呼籲政府進行風險分級，針對高風險地區來台者，要求檢疫期滿進行核酸檢測。

台大醫院品質管理中心主任陳世英表示，根據瑞士的乳酪模式，傳染病的防衛可分為一塊一塊的機制，3大塊乳酪分別是邊境、社區及醫院。

陳世英表示，防衛機制就如同乳酪，一定會有漏洞，當疫情要進入國內時，透過邊境防衛可避免部分病毒進入，剩下的交給社區防衛，不足之處再交由醫院防衛因應，藉此達到過濾疫情、控制疫情的效果。

社區鬆綁之際，邊境和醫院就要維持現有的防疫機制，或想辦法加強防衛。陳世英表示，醫院的防衛很簡單，實施病人分級分流、採檢通報。

陳世英表示，在醫院急診室，會進行風險分級，包括來自醫療崩潰地區的超高風險族群，來自國外或接觸疑似病人的高風險族群，來自疫情受控地區的已知風險族群，特定行業如醫療人員、航空人員等特定風險族群，以及無可辨識風險的一般民眾。一般民眾不需篩檢，特定風險族群需擴大篩檢，其餘都需進行篩檢。

另在邊境方面，陳世英認為，除了現階段的入境居家檢疫14天以外，政府也應考慮以風險為基礎的核酸篩檢，特別針對高風險地區的民眾，期滿解除隔離前，再進行一次採檢。若未來商務履約有再縮短檢疫期間的考量，也可以此方式因應。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣目前防疫雖然做的不錯，但當我們今天出現留學生、移工、工程師的個案，我們必須思考這些潛在的個案是否會造成群聚感染，甚至是流行。若等到疫情上升再來做，就為時已晚，恐怕已經沒有用。

(中時 )