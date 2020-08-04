專業電子化學材料通路商崇越電（3388）4日公告2020年上半年營運成果第二季單季合併營收18.84億元、歸屬母公司稅後淨利9,477萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.28元，另上半年合併合併營收36.46億元、營業利益2.26億元、歸屬母公司稅後淨利1.79億元，每股稅後盈餘（EPS）2.42元，仍小勝去年同期的2.41元。

崇越電指出，今年上半年雖受新冠疫情影響，營收小幅下滑3.05％，所幸公司即時調整重點產業經營做為因應，致力於因疫情帶動或不受疫情影響的產業，獲利能力與去年同期呈現持平。

由於新冠疫情衝擊經濟發展，目前各國失業率大幅上升影響歐美市場的消費力道，相關產業訂單例如紡織、製鞋、化妝品、運動休閒等部分產業受到影響。公司迅速調整重心至因疫情帶動的產業，包括醫療材料應用以及因疫情帶動的筆電與伺服器（NB + Server）之應用材料；此外，在5G材料包括手機、基地台電線纜、散熱材料應用等，在上半年之出貨量亦明顯拉升，以彌補因疫情而減少拉貨的產業。

展望下半年，崇越電指出，目前部份訂單已經有逐步回溫跡象，待全球疫情趨緩穩定及市場信心回升，目標仍力求維持全年成長，不過著眼於新冠疫情現在歐美日等國仍未停歇，未來仍會持續密切留意疫情對產業市場的變化而調整因應。

(工商 )