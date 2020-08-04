林良齊／台北報導

兒童福利聯盟今天公布「2020年台灣男性育兒態度與現況」，發現有逾8成的父親沒有申請過育嬰留職停薪、家庭照顧假，甚至連全薪的5天陪產假，也有3成的父親沒有申請，原因依序為經濟壓力、影響升遷或考績、公司未提供等原因。

調查發現，有逾8成的父親認同父親請育兒假，可以加強父親在未來日子持續投入育兒照顧、使父親較願意平等分擔家務責任、媽媽的心理健康也會比較好，也有約8成的父親認為照顧孩子需求、爸媽一樣好，調查顯示，有約7成的父親認同企業、政府政策支持生養孩子，卻有逾8成父親沒有申請過育嬰留職停薪。

調查也指出，即使父親可以請育嬰留職停薪、家庭照顧假等，有逾5成的父親仍要做一些公司的工作、擔心工作，也有53.8％的父親坦言，因為工作的關係，錯過很多孩子生命中重要的活動。

兒盟執行長白麗芳指出，雖然目前有提供育嬰留職停薪、育嬰留職停薪津貼等支持，但受到社會氛圍、公司文化等影響，多數男性不願或不能請育嬰留職停薪。

台灣已面臨少子化的危機，白麗芳說，如也同樣面對少子化危機的韓國，近年提高育嬰留職停薪津貼給付率、搭配多項育兒措施，希望高男性申請的意願，雖然我國從2002年就讓勞工可以申請育嬰留職停薪，但申請的爸爸比率至今仍無法突破2成，她呼籲，應就目前的育嬰留職停薪的基礎上再加碼，如專屬父親的假等，讓父親也能一起加入育兒過程。

本調查在今年6月17日至6月29日調查，收集725份有效問卷。

(中時 )