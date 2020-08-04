台灣證券交易所今天召開有價證券上市審議委員會，通過八貫企業申請股票上市案。

八貫(1342)輔導上市承銷商為富邦證券，主要業務為：戶外、醫療、救生、工業運用及其他機能性布料及成品組件生產及銷售，內外銷比重為1：9。

2017年到2019年稅前盈餘為1.47億元、1.94億元及2.25億元，每股盈餘2.20元、2.80元及3.08元；今年第1季稅前盈餘0.74億元，每股盈餘0.97元。

(時報資訊)