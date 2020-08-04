京城銀（2809）今（4）日召開法說會，對於下半年市場看法，戴誠志認為各國央行印鈔救市使利率壓低成為常態，台股目前1萬2千多點的位置「應得」且「相當合理」。京城銀目前投資部位維持舒適帶中水位、「進可攻退可守」，未來將採高進低出策略審慎調整。

戴誠志認為，台灣在肺炎防疫處理、社會多元跟資訊等，整體值得驕傲的事情不少，向來認為台灣是非常好、且可以投資的地方。雖然有些人沒有股票，但勞退基金、保險等都與資本市場息息相關，認為台股目前1萬2千多點的位置是應得且相當合理的狀況。

至於債市方面，戴誠志指出，央行角色已經轉換，印鈔票成為穩定金融市場的工具，現在都被運用中。而過去央行決定利息是要看通膨。但近年已看出社會消費及供給各方面有很大改變，一般人對物資的提供跟以往也有不同。

戴誠志認為，基本上通膨看來算是穩定，因此央行在貨幣供給上，就可針對支撐景氣及各種疫情變化放手去做。像現在美國和其他各國央行到處都在印鈔票灌錢，因此利率的壓低應該已成為常態。

京城銀財務部協理吳至人表示，近幾月台股持續上漲，使台股投資部位自40多億元降至30億元左右，其中2億元放在其他綜合損益（OCI）、其餘27億元放在交易部位。操作策略上採高出低進，依估值變化決定投資部位調整，若發現低估的股票會盡量逢低加碼。

債券方面，戴誠志指出，京城銀目前對國內債券持股水位算在銀行舒適帶，海外債則維持12億元左右水準，位處銀行舒適帶的中水位。由於被各國央行吸收不少，目前債市的債券流動及買賣量都不大。

戴誠志指出，京城銀投資單位目前苦惱的是再投資風險，但由於目前投資水位維持在舒適帶的中水位，因此「攻可高退可守」、保有逢高調節、逢低加碼空間。吳至人指出，京城銀目前投資部位約占存款比例的21％，因此還有70～80億元台幣的加碼空間。

吳至人指出，京城銀截至3日的海外債持有部位約12.6億美元，至2021年底前僅約3200萬美元到期，因此未來1年半不用擔心再投資或補足風險，到2022年下半年才會有約1.2～1.3億美元債券將大量到期。

(時報資訊)