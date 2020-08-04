坦尚尼亞1名52歲礦工萊澤（Saniniu Laizer），今年6月在北部曼亞拉區（Manyara）挖到2塊分別重達9.2公斤與5.8公斤的稀有坦尚石（Tanzanite），賣給政府大賺78億先令（約新台幣9975萬元），一夕間成了億萬富翁，2個月之後又受到幸運之神眷顧，又挖到一塊6.3公斤坦尚石，再入袋200萬美元（約新台幣5876萬元），猶如連中二次大樂透頭獎。

萊澤二個月內挖到三塊坦尚石，一夕間成億萬富翁。（圖／美聯社）

萊澤擁有4個妻子與30多個孩子，意外成了億萬富翁後，依然繼續照料2000頭乳牛。但他第一次挖到2塊坦尚石曾表示，打算拿這筆錢投資位於西曼吉羅（Simanjiro）的家鄉，建造購物中心與學校。

坦尚尼亞北部的梅雷拉尼（Merelani）礦區，是目前所知唯一的坦尚石產地，礦工們必須獲得政府許可證才可開採，不過非法開採情況也很普遍，總統馬古富利（John Magufuli）曾於2017年出動軍隊在礦區周圍建造圍牆，不僅減少走私，也增加政府不少收入。

坦尚石是全球最稀有的寶石之一，當地一名地質學家估計，其礦產可能在20年內就開採怠盡。而在萊澤兩度挖到3塊之前，最大原石紀錄是2005年挖到的3.38公斤。

(中時新聞網)