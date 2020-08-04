經濟艙餐點。（星宇提供）

商務艙餐點。（星宇提供）

由星宇航空董事長張國煒親駕的JX-8888「好想出國」類出國體驗行程，今日上午10點整在KLOOK獨家販售。星宇航空表示，純飛行體驗和商務艙＋大溪威斯汀行程在30秒內完售，其他機加酒組合行程則是5分鐘內完售。星宇預告，將籌備第二班。

(中時 )