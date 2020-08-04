前促轉會副研究員吳佩蓉日前踢爆國民黨立委許淑華的碩士論文也有抄襲疑慮，更有媒體比對論文抄襲系統，發現相似度達32%。對此，許淑華反擊表示，這種說法有失公允，因為論文有發表的時間先後順序，也對她不公平。

吳佩蓉日前在臉書發文表示，她上網搜尋許淑華的碩士學歷，發現2009年許淑華在南投市長任內，取得逢甲大學經營管理研究所在職專班碩士學位，論文題目是〈公部門結合地方文化創意產業發展之研究-以南投市為例〉，並直接進行人工比對。

吳佩蓉比對近10頁後發現，至少有2頁確定涉及抄襲，其他絕大部分的段落看起來，也不像出自許淑華之手筆，但吳也表示，以人工比對的方式，確實較難發現抄自報章雜誌、教科書、專書、（委託）研究報告、未公開的期刊論文或碩博士論文，必須用專門的軟體進行比對，並藉由相關領域的專家學者詳細閱讀的方式，才可能揪出抄襲的全貌。

對此，許淑華表示，論文強調的是主題原創性，抓緒論有失公允。許更強調，她當時擔任南投市長，探討公部門結合地方文化創意產業發展相當完整，且當時各項產業推廣活動均為她所推動（首創或延續），因此，她所撰寫內容有獨創性和完整性。

但據《自由時報》報導，有某媒體發現，許淑華的碩士論文經過抄襲比對系統，相似度達32%。對此，許淑華再度表示，這種說法並不正確，因為論文有發表的時間先後，這樣會混淆視聽，也對她不公平。

(中時新聞網)