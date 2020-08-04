千葉雄大飾演刑警與「連續殺人犯」成田凌有精彩對手戲。（車庫提供）

千萬別弄丟手機！2018年在日本上映的《原本以為只是手機掉了》由北川景子、田中圭主演，締造19.6億日幣的驚人票房成績，續集《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》由在前作中詮釋刑警角色的千葉雄大躍升為男主角，將揭開隱藏於角色背後的祕密。

千葉雄大在《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》中飾演刑警加賀谷，故事描述在連續殺人事件結案後的幾個月，所發生的新事件竟讓他的女友美乃里（白石麻衣 飾）身陷危機，也將揭開加賀谷隱藏多年的祕密。此外，「元祖手機情侶」北川景子、田中圭也特別現身演出，兩人在續作中「修成正果」舉行結婚典禮的場面也造成話題。

白石麻衣在今年1月7日宣布將從「乃木坂46」畢業，但目前礙於新冠肺炎疫情的關係無法舉行畢業演唱會，因此她在4月時表示將延期畢業。年初白石麻衣在《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》公開宣傳活動中，也透露會選擇畢業的原因與本作有關，她表示：「去年夏天拍攝《原本以為只是手機掉了2》時，剛好是我正苦惱要不要從『乃木坂4』畢業的時期。但因為想盡全力完成這部作品，在努力完成拍攝後也有了想畢業的念頭。希望能藉由此作而有所蛻變，我很喜歡演戲，之後也想繼續挑戰許多作品。」

《原本以為只是手機掉了2：被囚禁的殺人魔》在日本上映首日舉行舞臺問候時，北川景子和田中圭驚喜登場，讓千葉雄大與白石麻衣都感動落淚。北川景子表示：「得知續集的陣容有千葉雄大、白石麻衣還有成田凌時，真的覺得很棒，電影真的非常有趣！」看到千葉雄大落淚的成田凌，還拿出自己的手帕給千葉雄大拭淚，千葉雄大表示：「真的嚇了一跳，兩位是我很喜歡的前輩，因此很開心！」

白石麻衣也表示北川景子和田中圭的出現，讓她獲得很大的力量，而當時她也透露想快點讓成員觀賞這部作品，她表示：「生田繪梨花特別想看這部作品，想快點讓她看看。」電影7日在台上映。

(中時 )