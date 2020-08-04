KPMG安侯法律事務所今（4）日舉辦「開放銀行與FinTech發展趨勢暨IP公司治理研討會」，KPMG安侯建業副執行長暨金融服務產業主持會計師吳麟指出，金融業運用科技創新的過程中，投注了極大的金錢跟人力資源，所產生的包含新服務流程開發、模型建置、系統架構、作業介面等無形財產，未來勢必要做無形財產保護和佈局，以協助業務發展。

雖然金融業對於內部資料的存取運用有一定的管理要求，但安侯法律事務所執行顧問孫欣指出，多數公司的智慧財產常僅由負責的員工或部門個別進行保存與管理，缺乏總體性的統合彙整，使得公司對於整體的智慧財產掌握度甚低。

近年我國公司戮力於企業轉型與競爭力提升，但未來將是IP戰國時代，KPMG建議，企業實務上在擬定智慧財產管理計畫時，公司應了解智慧財產類型與內容，且最高領導階層應考量公司商品發展方向、產業地位與企業文化等，並決定管理範圍、管理項目、管理力度、人力與投入之資源，制定智財管理制度與成效檢視計畫，以做為公司發展智慧財產與管理智慧財產依據。

(工商 )