訊連科技（5203）轉投資的玩美移動4日宣布，將推出首創網頁版AR試妝直播服務（AR Live Casting for Web）。玩美移動表示，該服務結合了玩美移動的AI／AR虛擬試妝技術及線上直播服務，讓各大美妝業者能直接透過品牌官網，邀請網紅KOL直播，並可即時套上虛擬妝容，提升消費者互動體驗並促進銷售力道。

玩美移動表示，AR試妝直播服務旨在提供品牌更完整的直效行銷（Direct to Consumer）方案，為美妝產業建構最有感的數位美妝消費體驗流程，透過網路也能與消費者做互動式溝通：如美妝教學、新品介紹等，在品牌官網中即能讓消費者透過按讚、留言，即時反饋提問，並可同步於線上AR套妝、變換造型，將高科技消費體驗帶到顧客面前。

玩美移動創辦人暨總經理張華禎表示，全球產業對於數位發展日益依賴，這時推出網頁版的AR試妝直播服務，兼具娛樂性與互動性質，未來也看好該服務將為品牌業者開啟全新的線上互動模式，並建構出更顧客導向的數位策略、優化線上網購體驗。

(工商 )