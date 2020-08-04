全球QE氾濫，京城銀搶先布局債市避免後市「斷炊」。京城銀董事長戴誠志率京城銀在債市搶先補貨建，以備未來1年至1年半到期債券的不時之需，建立起「防守部位」，目前京城銀行的海外債券投資部位達12.6億美元，已創下史上新高。

京城銀今日舉行法說會，對此在會前記者會京城銀主管指出，由於京城銀目前整個財務投資佔存款比重約21％，後續還有大約等值70、80億台幣左右的加碼空間。

京城銀主管說明，上半年京城銀因為很多手中部位因為降評變成「墮落天使」，三月份也賣了不少非投資等級債，之後也伺機再補充加買更多的部位，作為未來1年至1年半到期的債券部位的預先補充；對此戴誠志指出，目前的債券持有期間都在6年以上，未來18個月內不用再為債券陸續到期，如何補充新債而苦惱。

他也分析，現在全球市場被央行所吸收的債券部位，已不在少數，例如，美國聯準會就放出3兆資金在債市，也吸掉不少籌碼，使銀行要在市場上買債空間也受限，對此京城銀已預先作好提前補貨，也可避免再投資的風險。

(工商 )