北韓兩江道（Yanggang）惠山市於當地8月3號晚間6時許發生多次爆炸，附近民宅陷入火海，據了解，目前已造成9人死亡，30人受傷。

根據Daily NK報導，事發於當地時間3日晚間6時許，發生爆炸的民宅是北韓與中國大陸邊境的崗哨指揮官所居住，其家中存放大批汽油及瓦斯筒，汽油因不明原因起火，延燒到了另一邊的瓦斯筒，引發爆炸，火勢繼續蔓延到了附近住家的瓦斯筒，也引發爆炸；據悉，爆炸次數至少有10次以上。

韓媒曝光的影片中可以看見，遠方濃煙直竄天際，還數度發生爆炸，發出巨響，烈焰衝天。經附近居民協助，火勢在延燒1.5小時後被撲滅，而這場大火共造成9人死亡，約30人受傷。

據了解，當局認定此事故是人為疏失，因此不會針對遭波及的民眾做出補償，所提供的毛毯、衣物、米等生活必需品的費用也需自行負擔。目前該名指揮官已遭到逮捕，詳細事故發生原因仍待進一步調查。

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(中時新聞網)