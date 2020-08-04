勇士明星投手索羅卡(Mike Soroka)不幸在4日的比賽受到嚴重傷害，他在一次守備時撕裂了右腳阿基里斯腱，慘叫聲讓隊友們心碎，他起身跛行幾步又跪倒在地。總教練史尼克(Brian Snitker)說：「發生這種事太可怕了，我很遺憾。」大都會以7-2擊敗勇士。

3局上，大都會戴維斯(J.D. Davis)擊出內滾，一壘手弗里曼(Freddie Freeman)衝出去接球，索羅卡急著要補位一壘，他剛做完投球動作，右腳還未踩穩地面就蹬步衝出，但隨即失衡倒地。當時索羅卡自知應該是阿基里斯腱受傷了，這種傷害非常嚴重，他明年以前肯定無法歸隊。

索羅卡去年正式成為勇士先發輪值，投出13勝4敗、自責分率2.68的超高水準，新人王票選第2名。總教練史尼克說：「他是個難以置信的新秀，他的生涯才正要起飛。」當晚是美國時間8月3日，隔天就是索羅卡的23歲生日，弗里曼嘆道：「總結一句話，今晚真是爛透了。」

(中時新聞網)