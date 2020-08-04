劇中有場戲是朴寶劍喝咖啡時泡沫沾在嘴邊，露出可愛模樣。（Netflix提供）

《青春紀錄》由邊佑錫（左起）、朴素丹、朴寶劍3人主演。（Netflix提供）

韓國男神朴寶劍即將於8月31日入伍，目前正在趕拍與朴素丹、邊佑錫合作的Netflix新戲《青春紀錄》，他在劇中飾演充滿熱情的現實主義者「史彗峻」，想從模特兒轉行成演員卻諸事不順，同時他也大展撩妹身手，有不少讓人怦然心動的動作與金句連發。

日前宣布考上海軍軍樂兵的朴寶劍，在相隔兩年之後終於推出全新戲劇作品《青春紀錄》，搭檔因電影《寄生上流》而走紅的朴素丹，以及曾在《請輸入檢索詞WWW》等劇當中表現亮眼的邊佑錫，該劇描述不被現實所打倒，在儘管「夢想」是很奢侈的年代，依舊為實現夢想和愛情而努力前進的年輕人們的成長紀錄。

在最新的預告片當中，可以見到朴寶劍先是誠摯地對朴素丹說「跟妳在一起的時候我很自在」、「覺得很有安全感」，兩人還在雨中浪漫散步，朴寶劍並許下浪漫的承諾「下雨的時候（歐巴）我會打電話給妳」、「妳並不孤單」，甚至貼心為女方綁絲巾，更有兩人關係升級的浪漫戲碼，朴素丹大膽告白說：「我決定不要當你的粉絲了。」另有他們喝咖啡時泡沫沾在嘴邊的可愛模樣，讓粉絲們忍不住聯想起經典韓劇《秘密花園》裡，玄彬與河智苑經典的「泡沫之吻」。《青春紀錄》9月7日起於Netflix播出。

(中時 )