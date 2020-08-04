斥資近5400萬元的彰化分局大埔派出所上午舉行落成啟用典禮。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美(右6)、副議長許原龍(右5)和各界人士一同剪綵。（謝瓊雲攝）

大埔派出所新建廳舍今天正式落成啟用，員警從半年前就已從中華路派出所搬遷進駐辦公，彰化縣長王惠美(中)、副議長許原龍(左)關心員警在廳舍內辦公情形。（謝瓊雲攝）

彰化分局新建大埔派出所去年竣工，所內員警已進駐辦公近半年，4日上午正式落成啟用，彰化縣長王惠美與地方各界參與剪綵；期許彰化市南區居民能獲得更好的交通、治安滿意度。

彰化市大埔路商圈晚近十年商機蓬勃，學校、建案林立，成為新興學區，商圈繁榮、治安勤務也日益繁重，彰化分局重新調整轄區，南區仁愛東街約500坪空地新建派出所，前年5月動工、去年年7月竣工。今年2月24日正式進駐，同時宣告原中華路派出所正式裁撤；大埔路派出所轄區為成功里、南瑤里、延平里、延和里及南興里等5個里，人口3萬8000多人。

王惠美表示，「工欲善其事，必先利其器」，治安是建構幸福城市的最基本條件，警察局連續13年榮獲全國社區治安評鑑特優，在查緝詐欺、取締賭博、檢肅非法槍械、掃蕩毒品等專案行動，在全國表現都名列前茅。彰化市南區人口不斷聚集，盼讓員警及洽公的鄉親有更好的環境。

彰化縣議會副議長許原龍則指，大埔派出所動土時他也受邀參加，如今完工、蓋得非常舒適，員警辦公更加便利，4樓還能提供做警員宿舍，感謝警察同仁為鄉親打拚付出，議會會繼續支持警政業務、關心警察福利。

(中時 )