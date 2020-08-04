今晚我想來點？中醫，對你沒聽錯，中醫也能「外帶」到府，彰化醫院推出中醫到宅看診服務，患者只要提出申請，彰化醫院中醫團隊不分遠近，只收取50元的交通費，其餘由健保給付，家住彰化員林山區83歲的陳阿公說，他因中風手腳不方便，到院回診家人總要大費周章，現在有居家看診，讓他輕鬆許多。

今年３月右腦動脈阻塞，導致陳林用阿公左半肢體無力癱瘓，住進醫院20多天才出院，隨後展開漫長復健，他的兒子陳權城說，每次出門都勞師動眾，且山路蜿蜒，先下山到市區，再開30分鐘到彰化醫院，路途對父親來說是一種折磨，現在每月醫師都會到宅看診，而復健師每周也會到宅協助復健2次，相當方便。

彰化醫院中醫科主任馮天祥說，他與阿公已經認識三個多月，過去都在醫院診療，第一次在家中幫阿公治療，看到阿公躺在家中露出微笑，他也相當高興，經過把脈、針灸等治療，讓阿公感到比較放鬆，重點是不用再被抬上車，在抬下車，他心情很好。

馮天祥說，其實一月就要展開到府服務，但因為疫情一直到最近才開始，病人的反應都不錯，民眾只要跟主治醫師申請，中醫團隊就會到府服務，但僅限失能或疾病性外出就醫不便的民眾，要將醫療資源留給需要的人，也歡迎有需要的民眾，多加利用。

(中時 )