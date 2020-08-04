救護人員趕到接手急救，並送清泉醫院搶救，老農仍因溺水過久，回天乏術。（民眾提供／王文吉台中傳真）

排水溝水深僅15公分，老農疑摔落撞擊頭部昏迷，臉部朝下溺斃。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市76歲王姓老農2日下午2時許騎車外出到大雅田裡工作，因許久未歸，家人外出找尋，在農田附近排水溝發現老農臉部朝下趴在水中。警方獲報到場，協助家屬將老農救起，當場實施CPR，救護人員趕到接手急救，並送清泉醫院搶救，老農仍因溺水過久，回天乏術。

龍眼進入採收期，王姓老農2日下午2時許騎車前往雅秀路農田查看熟度，意外摔落排水溝溺斃。警方指出，老農因摔落排水溝，頭部受撞擊昏迷，臉朝下趴在15公分深的水中，救起時頭部有撕裂傷、臉部發紫，已無生命跡象。

(中時 )