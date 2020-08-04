總統蔡英文4日再度赴台北賓館「李前總統緬懷追思會場」，向前總統李登輝致敬，並關心會場調整狀況。李前總統緬懷追思會場除了從室內移到室外，還增設祈禱區，並且陳列李登輝談話精華片段和出版書籍。

李登輝生前接受採訪時表示，前總統蔣經國過世後，他從副總統接任總統，曾連續兩個禮拜，天天都到蔣經國靈前致意，代表他會繼續執行蔣經國的政策。

新任總統府秘書長李大維，也前往台北賓館致意。李大維表示，今天是他就任總統府秘書長的第一天，來到台北賓館緬懷李前總統。對他個人來說，李前總統是他的貴人。1997年承蒙李前總統的提拔，他出任行政院新聞局局長，之後又回到外交部擔任政務次長，當時他還未滿50歲，大膽任用不到50歲的人出任政務官，李前總統的胸襟、氣度都讓他非常感動。

李大維回憶，當時他還有太多需要學習的東西，李前總統給他機會，讓他從事務官變成政務官，經過長期的學習，因此今天他能繼續為國家貢獻所學及經驗，他非常感念當年李前總統讓他有機會學習奉獻，心中也充滿了感恩。

總統府表示，「李前總統緬懷追思會場」今日起移至室外，除花台、追思牆外，現場並播放李前總統重要談話精華影音，包括「宣布終止動員戡亂時期臨時條款記者會」、於康乃爾大學「歐林講座」演講、主持「E-2T 及 IDF 二中隊聯合成軍典禮」、「第九任總統就職演說」、「國統會第11次委員會議閉幕式」及赴日本國會議員會館演說等重要場合的精華片段。

會場另展示李前總統相關書籍文物出版品，讓追思民眾能夠回顧李前總統治國處世理念及生平重要事蹟。此外，台北賓館西廂也設置祈禱區，供前往民眾追念。

「故李前總統緬懷追思會場」設置於台北賓館，自8月1日至16日，每日上午10時至下午5時開放供民眾悼念。截至3日止，已有7,000多位民眾自發性前往悼念，向李前總統致意。

(工商 )