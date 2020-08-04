大陸股市個別發展，上證指數4日收升3點，連續第3日上漲。市場交投活躍，兩市成交合計增至人民幣（下同）1.37兆元，連續5日破兆元。

上證指數開盤上漲8點，全日在平盤線上下震盪，收盤報3,371點，升3點或0.11％，最多升23點或0.69％，高見3,391點；曾跌15點或0.46％，低見3,352點，成交6,049.42億元。

深成指則震盪走跌，全日收盤報13,860點，跌104點或0.75％，最低見13,779點，跌185點或1.33％；高見14012點，升48點或0.34％，成交7,678.9億元。

滬深300指數報4,775點，升4點或0.09％；創業板指數報2,832點，跌36點或1.26％。

各類股普遍走軟，船舶製造股跌逾5％；煤炭、石油、房地產、化工、鋼鐵、有色金屬股偏軟；金融股升近2％；電力、水泥股平盤震盪。

(工商 )