由於三月底之後資本市場回穩，京城銀台股投資及海外債券投資兩得利，因此戴誠志在今日法說會上指出，明年現金股息至少會有1.5元以上的水準。

京城銀因為股匯債在七月份的處份利得貢獻4.3億，相當於一個月的單月獲利，七月份最新獲利為6.12億，佔比超過三分之二。對於下半年台股部位，戴誠志仍持續看好，並認為受到美國總統大選的影響有限。目前京城銀台股部位雖已實現部分處份利得，但仍保有一定的台積電部位，之後將伺機再進場加碼。

京城銀財務部協理吳至人形容：「台積電是護國神山，京城銀一定會保留一定的部位全部賣。」京城銀的台股部位從最高40多億，現在因為處份利得實現而降至30多億，未來還會再伺機逢低補貨，戴誠志即指出，台積電近來雖回檔，但對台積電後市仍看好：「不僅是台灣的台積電，也是世界的台積電。」

戴誠志也指出，即使手上沒有股票的國人，其勞退、勞保基金在台股的投資效益，也和他們退休生活的保障息息相關，因此台股指數表現很重要，目前台灣因為疫穩處理，台股穩定站上12,000多點的水準，他亦看好台股後市表現。

(工商 )