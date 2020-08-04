大陸湖北3日發生一起離奇事件，一名張姓女子服用3年的降壓藥，竟然「發芽」長出了小尾巴。因從未發生過類似事件，也不清楚藥物是否還能吃；對此則有醫生表示，藥物的性狀已經產生改變，最好不要再繼續服用。

根據《梨視頻》報導，張女為了抑制高血壓，已服用降壓藥3年，近日突然發現自己吃了3年的降血壓藥物，不知道什麼原因長出了黃色的尾巴，不清楚是否還能繼續服用。國藥東風總醫院藥學部主任李志浩，將發芽的藥物切開查看後表示，「藥物分外面的包衣層和裡面的片心，藥片中間有一個孔，（藥物）從孔裡釋放出來，達到緩慢、控制釋放藥物的目的。輔材在高溫高濕環境下，使輔材膨脹，長出小段像芽一樣，實際上是藥物的輔料。」另外，李主任也提到，發芽的藥物已經無法控制釋放藥物性質的速度，因此建議將所有壞掉的藥品丟棄，不要再繼續服用。

而網友在看過影片後，則紛紛打趣留言，「像擠牙膏一樣」、「無奇不有」、「可以種起來？」、「這生命力太頑強了吧」、「是不是埋在土裡，等長大以後就有吃不完的降壓藥」，另外也有人說道，「這確實不叫發芽，只能說是太膨脹露餡了」、「拆開放在藥盒，這麼久肯定要」。

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(中時新聞網)