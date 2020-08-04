夯劇《機智醫生生活》金大明（左二）、田美都（右二）、金準韓（左一）衝首映場。（翻攝柳演錫IG）

由《正義辯護人》億萬導演梁宇皙執導，集結《證人》青龍獎影帝鄭雨盛、《鋼鐵雨》郭度沅、《機智醫生生活》柳演錫與《奪魂鋸4》安古斯麥克菲登同台飆戲的《鋼鐵雨：深潛行動》叫好又叫座，而身為聯合國難民署親善大使的鄭雨盛再次挑戰演出南北韓敏感議題引起粉絲關注。

鄭雨盛透露過去曾因演員的影響力而感到憂鬱，他說：「曾經有粉絲因為看了我的電影開始吸菸，也有人模仿我在戲中的重機特技而受重傷，我深切感受到作為一個演員有多大的影響力與責任。因此我很謹慎地挑選劇本，《鋼鐵雨：深潛行動》就是一部讓觀眾在娛樂刺激的視聽享受下，去反思當今複雜的國際局勢的好電影。」

電影7月29日台韓同步上映，韓國首周末就吸引破百萬觀眾衝戲院朝聖，創下累積票房近60億韓元的亮眼紀錄，更超越《屍速列車：感染半島》勇奪票房冠軍，且電影訂票數與市佔率皆高居60％以上穩坐第一。

日前雙男神鄭雨盛、柳演錫更勤跑映後宣傳活動，兩人賣萌互比手指愛心，引起眾多粉絲尖叫聲四起，就連超人氣韓劇《機智醫生生活》中「五人幫」的金大明、田美都和鄭敬淏也擠出時間衝戲院朝聖，台灣也在短短6天全台累積票房賣破千萬。

(中時 )