一度遭美國川普政府全面封殺大陸社群影音平台「TikTok」，雖然經過數翻波折後，川普最終同意微軟可收購TikTok，但仍需抽取一大筆費，讓TikTok在美業務得以生存，但也引起全球關注。對此，曾任Google大陸區總裁的李開復表示，美國對於TikTok的控訴沒有提出任何證據，「強迫收購、只給45天談判交易，還要收中間費，不僅不能和Google比，根本不可思議」。

據陸媒《界面新聞》報導，幫助年輕人創業的天使投資公司「創新工場」創辦人李開復發文表示，當Google退出大陸市場時，他已經離開了，不過仍很清楚相關環境和規則。他指出，大陸對於想進入大陸的外國網路公司需要如何符合法律規定，描述非常清楚，（如合資公司、ICP證、伺服器在中國、內容等），願意守這些法律法規的可以申請，Google就是這樣進來，不過後來覺得不願意遵守這些法律後，它就決定退出了。

李開復指出，美國處理TikTok並沒有給出需要做什麼才能繼續運營，對於美國對它的控訴也沒有提出任何證據，強迫收購、只給45天、還要收中間費，這些都是和Google不可比，更是不可思議的。

至於美國處理TikTok的方式是否為引起歐洲各國跟隨，德、法、英卻無跟進打算，英國和法國的政府發言人表示，他們沒打算封殺母公司為北京字節跳動（ByteDance）的TikTok在英、法的業務；德國政府官員也表示，德國沒有發現關於TikTok有安全隱憂的風險，也不打算禁止。

(中時新聞網)