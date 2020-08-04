億豐(8464)第2季合併營收為新台幣60億元，年減3.1%，受惠優預期的客製化營收年增長及產品組合，單季毛利率創新高，為57.9%。不僅彌補營收下滑，更推升第2季營業毛利年增8.8%，本季有匯兌損失產生，第2季的歸屬母公司業主稅後淨利新台幣12.1億元，年增1.4% ，單季EPS4.12元。2020年上半年EPS6.91元，年增4.1%，較2019年同期6.63元，增加0.28元。

億豐指出，產能目前處滿載態勢，將善用墨西哥客製窗簾產線新廠、柬埔寨固定尺寸窗簾擴線，滿足客戶的需求。為追求營運持續成長，計畫增建美國德州廠房。自2019年3月公告購置台灣商辦，公司預計再購入同大樓，不同樓層，以符合營運擴展需求。除中美外交關係演變，公司也正留意，新冠疫情復燃(COVID-19)，可能對下半年營運，帶來需求的不確定性風險。

億豐表示，如稍早對2020年第2季的預期，疫情使美、歐消費者減少到府訂製窗簾服務，暫時削弱客製專屬窗簾買氣，也造成4月營收衰退。然自5月起，各國陸續解封，各式振興消費政策啟動，及時遞補客製化窗簾需求，有助5-6月營收回溫。公司表示，需求從冷卻，迅速反彈，對億豐的跨國產能調整、內部出貨排程改變，是嚴苛的壓力測試。億豐2020年第2季，客製化窗簾銷售增長，勝過固定尺寸，使產品組合顯著優化。此外，客製化窗簾售價調整、精實生產效率提升，連同原材料成本降低、人民幣兌美元貶值等外部助力，也推升毛利率。單季營業毛利、營業利益，分別為新台幣34.8億元、新台幣18.3億元，均締新紀錄。業外損益的部分，億豐2020年第2季的匯兌損失，約新台幣7400萬元(2019年第2季為新台幣1.6億元利益)。

(時報資訊)