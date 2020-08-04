台中市長盧秀燕4日宣布啟動戴口罩及實聯制專案，下午即到西屯區享溫馨KTV查察。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕4日宣布啟動戴口罩及實聯制專案，下午即到西屯區享溫馨KTV查察，除量額溫也配合實聯制登記。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，保護市民安全，寧願過度準備，備而不用，也不要讓大家在沒有準備情況之下面臨風險。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕4日宣布啟動戴口罩及實聯制專案，下午即到西屯區享溫馨KTV查察，除量額溫也配合實聯制登記。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕4日宣布啟動戴口罩及實聯制專案，下午即到西屯區享溫馨KTV查察，熱情民眾爭合影。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕4日宣布啟動戴口罩及實聯制專案，下午即拄著枴杖到西屯區享溫馨KTV查察，三個包廂歡唱的民眾都佩戴口罩，剛好有人過生日，盧特別祝賀「生日快樂！」她強調，疫情並不完全平靜、單純，為保護市民安全，寧願過度準備，備而不用，也不要讓大家在沒有準備情況之下面臨風險，「生活放輕鬆，防疫不放鬆」。

「市長好！」盧秀燕到KTV包廂宣導戴口罩時，來唱歌的民眾大為驚喜，邀請「市長也來唱一首」，盧表示，現在是上班時間，特別來宣導戴口罩，民眾爭相合影，讓盧秀燕趣稱變簽唱會，另一包廂是來慶生唱歌的大學生，她們表示都自備口罩來唱歌，看到桌上有蛋糕，原來其中三人生日，意外獲得市長級的生日祝福。

中央針對電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等中央宣示五大場所戴口罩，盧秀燕雖然手術後休養期，但市政上緊發條，拄著拐杖到場查察，強調疫情出現新案例，為了保護市民，台中市從今天展開戴口罩及實聯制查察專案，市民朋友生活照舊，希望在人潮聚集多的地方，大家能戴口罩，另外有些娛樂場所希望留下連絡的方式。

盧秀燕表示，日前有外比利時工程師染疫，還有泰國等國家的民眾出境之前發現染疫，這幾個個案到目前為止，中央並沒有說清楚他們到底在那裡被傳染新冠肺炎？民眾心理會有很多的疑問，「到底台灣本土有沒有感染的可能性？」

目前傳出的確診案例，政府還在追蹤，未有明確答案，為什麼會染疫？盧秀燕說，展開實聯制，如果有什麼風吹草動，就可以聯絡的上人，為落實專案，她親自出來執行該專案，以中央宣布的電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV等五大場所為主。

「保民不擾民！」她呼籲市民朋友們，在確診個案水落石出之前，能夠了解台灣本土到底有沒有感染的風險，提醒市民朋友們，盡量配合人多的地方，戴上口罩，保護自己，保護別人、保護家人。

盧秀燕表示，市民朋友不必過度驚慌，這段時間，大家生活照舊，只是加強防疫的工作，先以軟性勸導為主，宣導業者在密閉空間落實實名制、戴口罩，共同抗疫，守護全民。

市府各局處也動起來，針對「密閉空間或封閉場所」及「場所內的電梯」等處加強查察，副市長陳子敬接續稽查好樂迪KTV逢甲店與銀櫃KTV旗艦店，新聞局也前往市區連鎖電影院、教育局則到補習班，住宅發展工程處到社區大樓電梯，逐一查察戴口罩、手部消毒及實聯登記情形，確認業者與民眾均配合防疫整備。

(中時 )