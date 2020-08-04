剛完成國訓中心舉辦東京奧運模擬賽的羽球一哥周天成，今天就立刻北上參加牧德盃企業羽球排名賽記者會，周天成在受訪時表示，預計會前往離島進行訓練，主要目標就是提升敏捷力，至於湯優盃是否會參加得看到時候世界羽聯和政府的政策而定了。

受到新冠肺炎疫情的影響，包含東京奧運等幾乎所有國際大賽都停擺，連帶受累的就是運動員無法出國比賽，導致訓練計畫大亂。

周天成的個人體能訓練師高敏珊表示，這次疫情讓所有選手出現半年空窗期，幸好有這次模擬賽，周天成才得以有上場暖身機會，藉此找回比賽感覺。

高敏珊說，為了強化周天成的爆發力、敏捷力以及協調性，5月開始聘請田徑教練蔡於儒來個別指導，經過2-3個月特訓，周天成的確有明顯進步，目前欠缺的就是實戰對打經驗，希望疫情趕快過去，所有人都可以回到正常軌道上。

今年的湯姆斯盃和優霸盃延後至10月3日至11日於丹麥奧胡斯舉辦，中華男子隊與大陸、法國、澳洲同組，女子隊則會碰到日本、埃及、西班牙。中華羽協理事長張國祚表示，雖然抽籤已經出爐，但會不會打仍須等待世界羽聯作出最後決定，更何況還有國內防疫政策，只要政府沒有宣布開放，加上以選手的安全和健康前提下，有可能會放棄參賽。

(中時 )