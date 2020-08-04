台灣之星今（4）日宣布5G開台，並且公布完整資費方案。將5G資費入門門檻降低到月租399，並且在4G吃到飽的水準上推出外掛5G資費的作法，將5G吃到飽門檻拉到999，相較於已開台的中華電信、遠傳電信、台灣大哥大將5G吃到飽門檻設定在1399的水平更低，勢必對5G市場帶來衝擊。

5G全系列資費表。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

台灣之星：399/599 5G吃不飽方案

台灣之星5G資費中，入門門檻最低是月租399，但5G上望量只有20GB；月租599則是上網量30GB。熱點分享量與上網分享量合計，量到月租399、月租599的網速降到5Mbps、10Mbps。

799以上4G吃到飽 外掛5G上網費最多200

對於擔心5G網路看得到吃不到的消費者，可申辦月租 799/999/1199的方案，若有用到5G網路， 5G上網傳輸量以0.059元/MB計算，每月最多加收200元，等於5G吃到飽最低門檻就是月租999。月租 799 / 999 / 1199 的方案，則是差別在熱點方分享量，分別是20GB、50GB、80GB，但是熱點分享網速限制在10Mbps。

月租1399以上 5G終身吃到飽

針對高資費用戶，台灣之星則是提供1399以上的月租方案，共有月租 1399 / 1599 / 1899 / 2599 的資費，區別同樣在熱點分享量，各是 120GB、160GB、200GB、250GB，熱點分享網速限制在10Mbps。

針對799以上資費，台灣之星則是宣布10/31都提供熱點分享不限量優惠，換句話說也期待衝刺早鳥申辦的消費者。月租999以上的資費，則可每月加值服務7選1，加上日/韓/中/港7天日租免費 (9/1起開放)，而且VoLTE免月租費 (須自行開啟)。

(科技)