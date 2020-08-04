呂文婉發文。（圖／翻攝自呂文婉get in TOUCH臉書）

狄志偉發文。（圖／翻攝自狄志為聊聊（娛樂兩性生活親子）臉書）

常被演藝圈友人稱呼「羅妹妹」的女星羅霈穎昨(3日)傳出驟逝，享年59歲，個性大方直率的她在演藝圈人緣不錯，許多人聽聞後都發文哀悼不捨，名嘴呂文婉坦言像「胸口被挖了大洞」，李亞萍也驚呼怎麼會這樣，並分享她算是從小看羅霈穎長大，對她的印象就是開朗、大剌剌。

名嘴呂文婉稍早在臉書透露，第一時間看到羅霈穎死訊的跑馬燈完全不敢置信，「胸口好似被挖了個大洞，很空……很茫……一夜輾轉～」，她週日整理衣櫃才發現多年前羅霈穎送的衣服，因兩人骨架差不多，羅霈穎便大方表示如果不介意都可拿走，「本來我想再轉送他人，畢竟年紀大了，身材不如以往，但最後還是決定留下來……那是妳的style，也是我喜歡的style」。

資深媒體人狄志偉也大嘆世事難料，3、4個月前才送走劉真，沒想到這回聽到羅霈穎的噩耗，他形容心目中的羅姐就是作風海派，最心痛之事就是好姊妹于楓過世，「這麼多年來，羅姊常提到于楓就哽咽，她曾說這一輩子，再也找不到像于楓這樣的朋友了，如今你也去天國找她了。」

據《自由時報》報導，李亞萍聽到此事也是嘆氣，兩人最近比較少碰面，以前每次見面李亞萍總會親切叫羅霈穎「羅妹妹」，聊得很開心，而李亞萍最近也身體不好，帶狀皰疹纏身，還長到眼睛周圍，差點要變獨眼龍。

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