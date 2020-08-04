北市四平陽光商圈推出消費加碼活動，別出心裁設計「上班族內心話」旗海來妝點商圈。（譚宇哲攝）

台北市四平商圈徒步區發展協會「想BUY就BUY 心情不糾節」活動今起跑。（譚宇哲攝）

北市四平陽光商圈推出消費滿百元加碼送好禮兌換點數。（譚宇哲攝）

北市四平陽光商圈搶搭三倍券商機，即日起至8月31日推出加碼活動，除了消費滿百元加碼送好禮兌換點數，更別出心裁設計「上班族內心話」旗海來妝點商圈，「錢多事少離家近、老闆安靜就更好」等趣味標語旗幟，令人看了會心一笑，也讓消費好買又好拍。

四平陽光商圈橫跨松江路與建國北路，過去是北市流行精品服飾的集中地之一，素有「女人街」之稱，但隨著產業轉型，規模有變小趨勢，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，商圈業績一度只剩2成，直到近日疫情趨緩，商圈業績才逐漸回升到8、9成。

台北市四平商圈徒步區發展協會「想BUY就BUY 心情不糾節」活動今起跑，現場除公布活動優惠內容，也別開生面舉辦「四平挺你報不平」大聲公比賽，邀請上班族們喊出「我不想上班」、「好想出國走走」等心聲，前3名獲贈1000元、500元、300元的四平商圈消費券。

台北市四平商圈徒步區發展協會理事長陳永成表示，即日起至8月31日止，只要在四平商圈40家合作店家消費滿100元，會加碼贈送點數1點，使用三倍券消費者還可享雙倍集點，累積點數至全壘打皮鞋店，即可兌換「提得起放得下」帆布袋、「薪情好滿」馬克杯、「上班大聲說」LINE貼圖、紅包袋及便條紙等印有不同上班族語錄的好禮。

(中時 )