農業局與在地加工業者、六龜區農會合作開發「2.0升級版真水果金煌芒果雪花冰」，4日中午在西子灣渡船頭海之冰舉辦「快閃冰店搶先嘗」行銷活動。（林宏聰攝）

高雄盛產金煌芒果，為協助去化果皮稍微損傷的「格外品」，高市農業局與業者、農會合作，開發「2.0版金煌芒果雪花冰」，冰磚飽含90％果肉，口感與濃縮果汁為主的傳統冰品不同，父親節將在中央公園辦千人試吃會。

農業局指出，高雄芒果種植面積1534公頃，占全台11.9％，主要產地在六龜、桃源、杉林區，其中，六龜區最有名的金煌芒果號稱「芒果之王」，每年6月至8月收成，總種植面積進859公頃，為避免賣相較差的格外品大量流入市面影響價格，農業局特別朝加工方向媒合。

農業局與在地加工業者、六龜區農會合作開發「2.0升級版真水果金煌芒果雪花冰」，4日中午在西子灣渡船頭海之冰舉辦「快閃冰店搶先嘗」行銷活動，市府副祕書長王啟川、農業局代理局長王正一等人也帶頭品嘗，一入口就直呼「果然是『真水果』！」

業者蕭坤昌表示，市面上第一代雪花冰乳脂含量高，注重養生的消費者較無法接受，2.0版雪花冰則有90％是真水果，冰磚看得到滿滿的金煌芒果，為了找出最佳的冰溫熟成度、及果肉與牛奶比例，就花了1年試驗，成品宛如繽紛晶磚，堪稱「網美級冰品」。

此外，農業局串連高雄多家冰店，加入首波販售行列，即將同步於父親節上市，8月8日、9日也將在中央公園型農市集推出千人試吃促銷活動，另針對不同品項規格的金煌芒果，配置於外銷、水果禮盒宅配、批發市場、大型超市等通路，協助農民收益最大化。

(中時 )