北市勞動局為減輕失業勞工家庭經濟負擔，讓失業勞工子女能安心就學，即日起至9月30日止，受理失業勞工子女109學年度第1學期就學補助申請，補助的額度為公立高中職5000元、私立高中職1萬2000元、公立大專院校1萬2000元、私立大專院校2萬6000元。

勞動局長陳信瑜表示，申請人只要符合設籍北市、非自願離職期間為今年4月1日起至9月30日止、申請人及配偶108年度綜合所得總額合計148萬元以下、子女就讀國內高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供的就學費用補助或學雜費減免者，即可提出申請。

陳信瑜說，符合資格的民眾，申請時請備妥申請書，並附上在學子女109學年度第1學期就學繳款單及完成繳款證明單影本、最近一次失業給付認定收執聯或非自願離職證明文件影本、申請人及配偶108年度綜合所得稅各類所得資料清單及戶口名簿影本，於受理期間內，以掛號郵寄至「11008北市信義區市府路1號東北區5樓北市府勞動局勞動教育文化科收」。

勞動局提醒，請民眾把握受理時間，申請書可至臺北市各區公所、勞動局或北市各就業服務站索取，或至北市勞動局網站下載，相關訊息也可洽北市民熱線1999轉3318詢問。

(中時 )