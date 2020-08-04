本月1日新增7例新冠肺炎確診，其中有1例比利時籍男子，極有可能在台感染，造成民眾心慌，許多醫生也呼籲，很可能第二波疫情會再起。國人也擔憂在這樣的情況之下是否還能進行國內旅遊，對此，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，目前只要有做好個人衛生防護，生活依然可以如常。

謝宗學除了有醫生身份，同時也是【 Dr. E 小兒急診室日誌】的版主，對於1日新增7例確診，他2日在臉書粉絲團表示，自己目前對疫調結果並沒有放心的感覺，但最後結論還是要等疫情指揮中心完整疫調和接觸者的檢驗結果決定。

對於案469謝宗學也進一步分析，雖然對於新冠肺炎的病毒特性還沒有完全的瞭解，這位比利時個案若真的3月染病，現在已經超過4個月，還能驗出核酸片段，在醫學上的機率極低。

不過，也有民眾擔憂的詢問，「會不會他像傷寒瑪麗(超級傳播者)一樣？」謝宗學則表示，並不會，因為他(比利時籍男子)這時還沒有傳染力。也為民眾打了一劑安心針。

(中時新聞網)