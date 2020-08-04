台中市勞工局長吳威志進行「推動青年就(創)業進程與成果」專題報告，台中市15至24歲青年失業率從2012年13.3％，下降至今年上半年度10.8％，且失業率為近9年來最低。（盧金足攝）

台中市今年上半年15至24歲青年失業率10.8％，近9年來最低，台中15至29歲青年求職就業率66.06％，較去年增6.02％；市長盧秀燕表示，勞工局5月提供「視訊就業博覽會」，完全走對的路，不僅符合年輕人使用網路趨勢，更在疫情嚴峻期間成功媒合校園求職，視訊就業博覽會初步媒合率近7成，成功將「危機化為轉機」。

盧秀燕表示，青年就業、創業為市府的施政重點，勞工局去年設立「就業安全科青年事務股」，專責服務青年需求，今年上半年16至24歲失業率大幅下降，是9年來最低，勉勵市府團隊繼續努力。

勞工局長吳威志進行「推動青年就(創)業進程與成果」專題報告，台中市15至24歲青年失業率從2012年13.3％，下降至今年上半年度10.8％，且失業率為近9年來最低；此外，相較去年，上半年度15至29歲求職新登人數增加1,379人、求職推介人數增加1632人，求職就業率則增加6.02％至66.06％，在疫情中仍展現2012佳績。

吳威志表示，因應疫情，市府推出「促青三箭」，包括主題式徵才、職涯金攻略、就業金安薪。在主題式徵才上，今年上半年已辦理150場徵才活動，開發1萬4000多個就業機會；下半年將於9月12日辦理首場「振興就業博覽會」，預計60家廠商參與，提供2800個職缺，並設風能、高薪、在地企業、回流台商等4大專區，滿足各類人才求職需求。

在「職涯金攻略」上，與台中市17所大學合作職業適性診斷與諮詢，以桌遊輔導青年瞭解求職優勢，建構職涯雲端護照，目前服務共1020人，還邀集產業界達人幫助400名青年履歷健診、指導面試技巧；至於「就業金安薪」，今年上半年跨域補助67人、短期職場適應金9人、上工獎勵金高達1051人，總計1164萬元就業金，共1127人受益，獲青年朋友高度肯定。

勞工局指出，市府積極向中央爭取資源挹注，今年除爭取百億紓困補助，近期再爭取勞動部「青年就業獎勵計畫」等多項計畫，預計有近4000萬元經費。

此外，勞動部對地方政府勞政業務考評，台中得六都第三，獲明年就業安定基金獎勵1100萬元，有助進一步增進青創力動能。

(中時 )