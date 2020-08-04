蘇震清遭羈押理由曝光 影響力大有串證可能 15:532020/08/04 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政庭長說明案情。林偉信攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委蘇震清遭羈押的理由，台北地方法院行政庭長黃珮禎表示，因比對監聽譯文及相關帳冊、資金流向，法官認為他涉嫌重大，且他的行為已造成經濟部人員極大壓力，他位居要職有深厚人脈，有串證可能。 法官認為本案涉及國會議員，且賄賂金額及影響利益龐大，危害國家法益甚大，且所有被告否認犯行，這些立委及行賄者位居要職或相當財力，有相當影響力，為了防止他們用通 訊軟體串供，有羈押必要。 (中時 ) #羈押 #影響力 #蘇震清 #理由 #法官 也許您會感興趣 社會熱門新聞 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 立委集體收賄》徐永明80萬元唯一交保 立委蘇震清與李恆隆共7人羈押禁見 - 社會 2女地鐵凶狠互踹 洋裝妹狂洩春光 網反讚武術高手 - 社會 羅霈穎猝逝死狀曝 雙腳發黑暴斃床上 疑猝死前痛苦掙扎 - 社會 徐永明80萬元交保理由曝光 法官：只有「期約」賄款 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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