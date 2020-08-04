立委蘇震清遭羈押的理由，台北地方法院行政庭長黃珮禎表示，因比對監聽譯文及相關帳冊、資金流向，法官認為他涉嫌重大，且他的行為已造成經濟部人員極大壓力，他位居要職有深厚人脈，有串證可能。

法官認為本案涉及國會議員，且賄賂金額及影響利益龐大，危害國家法益甚大，且所有被告否認犯行，這些立委及行賄者位居要職或相當財力，有相當影響力，為了防止他們用通 訊軟體串供，有羈押必要。

(中時 )