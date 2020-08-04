為配合邁向2030雙語國家，新竹市政府即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號，供全市國中、小學生上網學英文。（陳育賢攝）

新竹市政府即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號，供全市國中、小學生上網學英文，讓學生在如同英語智慧學習村的城市中隨時融入英語生活中。（陳育賢攝）

為配合邁向2030雙語國家，新竹市政府即日起提供5萬個「遊台灣學英語」APP帳號，供全市國中、小學生上網學英文，另在新竹市立動物園開放為期兩周的擴增實境「VR語學習體驗區」，讓學生在如同英語智慧學習村的城市中隨時融入英語生活中。

市府表示，為了提高國中、小學生的雙語能力近期特別超前部屬，今起結合經濟部工業局及Live ABC等廠商資源，在「遊台灣學英語」APP打造新竹專屬實境（AR）系統，Live ABC也提供5萬個帳號供全市師生使用，學生只要在特定地點，打開APP就有720度環景擴增實境，可看見當地雙語簡介、英文聽說讀寫等闖關遊戲。

今天主持「遊台灣學英語」APP新竹專屬實境系統啟用儀式的副市長沈慧虹表示，此次建置英語智慧學習村，可讓竹市學子在科技且創新的環境下學習生活英語，提高學生學習興趣並導入至生活運用。

此外，新竹市立動物園即日起也設置「AR／VR英語學習體驗專區」，量身定做在地的英語教學與學習內容，讓地方文化與學校課程能充分融合。

即日起到新竹動物園、竹科等場域，都可以透過APP，進入雙語簡介、互動課程、生活會話、圖解單字及接受隨機派送的英語學習任務，學校戶外教學或親子出遊，都可以應用此APP進行英語共學。

市府教育處表示，推出在地且不受空間限制的英語學習APP，就是希望以在地文化為內容，讓學生對自己的家鄉有深入的了解及認同，更以竹市智慧城市科技優勢，創造智慧英語情境，實現跨學科學習、跨地域環境學習。

(中時 )