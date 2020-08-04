立委鍾佳濱認為全案對整個國會都是傷害，更是重創民進黨。(林和生攝)

民進黨立委蘇震清疑似介入SOGO經營權案因涉嫌收賄遭遭北檢聲押獲准，消息震撼地方政壇，擔任民進黨立院黨團書記長的鍾佳濱表示，整起事件對綠營重創最大，此時此刻最重要的是建立制度，「讓陽光能照進台灣民意的最高殿堂」。

鍾佳濱強調，雖然台灣有廉政公約，但還是有公司經營者試圖透過運作去影響立法，相信現在不處理，未來還是會遇到，因此，現階段最要緊的是如何運用手中職權去建立制度，捍衛法律才是對民主的基本尊重。

他不諱言，整起事件對國會傷害甚深，外界會認為「原來立委行使職權都是要錢」，因為執政關係，對民進黨更是衝擊最大，對於個案的行為就交給司法去裁量，「此刻再談是否影響下屆縣長選舉也不適合」。

立委周春米對此消息也表示難過，「這不僅對整個家族是重創，對於團隊辛苦經營那麼久也覺得可惜」，但清廉是民眾對民進黨基本要求，就只能嚴肅面對，一切交給司法。

(中時 )