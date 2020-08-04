台灣之星5G資費公布，399元起跳、吃到飽為999元，市場猜測三雄短期內是否會仿照4G時代，跟進降價？台灣之星總經理賴弦五表示，「機會不大」!

台灣之星5G月租399元起跳，月租799元起即可享終身4G不限速吃到飽，用到5G才付錢，上限每月最高加200元，即享終身5G不限速吃到飽。

賴弦五表示，5G資費的設計是考慮到現在基地台的建設以及消費者的需求，申辦台灣之星5G等於799元就可以享受5G高速傳輸，在4G的基礎上使用5G，由於申辦5G無限量吃到飽是999元，故799再加上200元就是5G資費吃到飽的天花板。

賴弦五表示，短期之內，電信三雄降價機會不大，因為降價首當其衝的就是營收往下掉，現在台灣電信業者面臨的都是很艱難的「局」，且透過4G經驗，不難發現，低價搶客確實無法驅動營收正向成長。

賴弦五表示，以現在看到電信三雄中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)的資費設計，納入建設等成本，電信三雄的資費可以說已經很有誠意，而台灣之星當然「更有誠意」，在現實考量上，台灣之星的資費確實無法和電信三雄相同，一定要有距離，故台灣之星5G的入手價就比起三雄少200元，在用戶數上，當然會拚緩步成長。

(時報資訊)