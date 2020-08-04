上半年財報亮眼的銅箔基板廠-台光電(2383)再獲外資青睞！繼兩家亞系外資之後，美系外資亦出具最新報告，給予台光電「建議買進」評等，目標價189元，台光電今天盤中股價也創下掛牌新高。

台光電受惠於高頻高速材料出貨攀升，上半年業績表現亮眼，其中第2季合併營收為63.01億元，單季合併毛利率26.59%，季增2.38個百分點，年增2.05個百分點，創下歷年同期新高，稅後盈餘為8.61億元，季增17.43%，年增28.04%，每股盈餘為2.69元，累計上半年營收122.1億元，年增9.9%，為歷年同期新高，合併毛利率為25.44%，較去年同期增加2.44個百分點，稅後盈餘為15.94億元，每股盈餘為4.98元；隨著蘋果等手機品牌廠5G新機將在下半年陸續上市，台光電預估，第3季旺季會更旺。

台光電第2季季報及上半年財報亮眼，獲得外資正面肯定，繼兩家亞系外資分別給予台光電「優於大盤表現」及「買進」評等，目標價分別上調至197元及210元，美系外資最新報告也加入看好行列。

美系外資報告指出，台光電第2季毛利率26.6%，優於預期，由於美國主要手機客戶開始出貨，且高毛利率手機HDI可望改善產品結構，我們預估，台光電第3季營收將季增13%，毛利率將增加1.2個百分點，我們認為，由於台光電是細線路解決方案的領導廠商，將受惠於朝向HDI製程的長期趨勢，上修台光電2020年/2021年淨利預估2%/3%，2020年/2021年的EPS上修為11.42元/13.11元，給予台光電「建議買進」評等，目標價也上調至189元。

(時報資訊)