台灣之星今(4)日宣布5G正式開台，總經理賴弦五受訪時表示，台灣之星的資費設計是根據三雄，打造出具有競爭力的資費，總經理賴弦五也呼籲，其他電信業者可以正視產業健康的重要性，想回到2G、3G時代的電信三雄，他直言，「回不去了」!

談到台灣電信業現況，賴弦五表示，要回到3G時代的電信三雄，他坦言，「回不去了」，假設經歷過整後，結果就是永遠不會回到傳統三大電信，所以電信業的產業狀況，不會比現在改善，故整體來說，也呼籲其他電信業，可以正視產業健康的重要性。

未來若電信三雄調降價格，台灣之星將如何因應，賴弦五表示，這是假設性的問題，台灣之星當然會繼續關注電信三雄的資費策略，另外，在頻譜上，台灣之星也都意願和其他業者合作，在基地台設備上，台灣之星也多選擇諾基亞等國際大品牌，沒有使用白牌的計畫。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸談到，不諱言台灣之星在設計資費時，一定要參考三雄，假設今天三雄的吃到飽不是1399元，而是2699元，那台灣之星的價格當然也不是999元吃到飽，電信三雄確實是市場價格的制定者，台灣之星根據三雄的規劃，打造出具有競爭力的資費，且台灣之星的資費設計相較於三雄不同的是，台灣之星是以4G為基底，讓消費者在5G可以依照使用量收費，再訂下安全天花板。

(時報資訊)