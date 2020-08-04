華新麗華4日董事會承認第二季及上半年財報，大陸江蘇常熟及山東煙台兩地不鏽鋼廠第二季轉虧為盈，電力線纜獲利穩定，認列大陸南京華新城D地塊第3期璟園住宅建案營收人民幣10億元，加上華新科及華邦電獲利回升，第二季EPS從去年同期0.48元回升至0.87元；上半年EPS也由去年同期0.64元增加至0.9元。

華新第二季合併營收290.52億元，雖比去年同期減少21.74％，營業利益34.74億元，業外收益8.93億元挹注，稅前淨利43.67億元，本期淨利29.07億元，淨利歸屬母公司28.78億元，EPS為0.87元。

華新上半年合併營收531.36億元，比去年同期衰退28.37％，營業利益38.22億元，業外收益7.29億元，稅前淨利45.51億元，本期淨利30.85億元，淨利歸屬母公司29.89億元，EPS回升至0.90元。

(工商 )