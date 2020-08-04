週二(8月4日)亞市午盤，現貨黃金價格在1973美元附近震盪，美元反彈和股市走高抑制了黃金的上漲勢頭。由於投資者非常擔心全球前景，以至於全球黃金ETF的持倉量在超過德國持倉量後僅次於美國官方的黃金儲備量。據統計，週一黃金支持ETF全球持倉量增至3365.6噸，今年增長了30.5％，比德國的儲備量還高出數噸。美國黃金儲備超過8000噸。

petergrandich.com公司的執行長格蘭德里奇預測在11月的美國總統選舉之後，無論誰入主白宮，股市都可能出現大幅拋售。

格蘭德里奇曾經在兩年前賣掉了所有股票，並將所有資產配置為黃金。此後，他一直保持著自己的黃金頭寸。格蘭德里奇說，兩年前，這是一種逆向投資，但他當時表示，黃金價格仍有可能漲得更高。

格蘭德里奇表示:「要撤出當時仍未接近那斯達克目前水平的一般股票，這一舉動被認為是非常不理性的舉動，我的所有客戶也都這麼認為。」他說:「所有人都說黃金是老古董，還有很多更糟糕的東西。這更像是一種逆向觀點。在那之前，我已經有好幾年沒有投資黃金了。然而，當我觀察它和它的歷史，理解或感覺發生在經濟、政治和社會上的事情時，它似乎比一般的股票市場更被低估了價值。」

當被問及他今天是否會做出同樣的決定時，格蘭德里奇說，他今天的黃金購買將不會那麼激進了。

「我不認為自己今天還會這麼激進了。事實上，我個人的計劃是，我們預期短期內金價將進入盤整，(之後如果沒有看到黃金在短期內大幅回調的話)；但如果我們看到金價進入2000美元時代，我的個人計劃將是減持一部分的黃金，」他補充說，他仍將遠離股市。

格蘭德里奇說，幾年前，他駁斥了黃金有朝一日將達到每盎司5000美元的臆斷，但目前的政治和經濟狀況使這些判斷成為可能。

針對昨日和今天的黃金表現，在線交易平台Oanda的高級市場分析師Craig Erlam表示：「雖然黃金期貨價格在(週一紐市)盤初再次上漲至接近2000美元的水平，但美元反彈無疑削弱了黃金的勢頭。」

「在上周觸及歷史新高後，黃金投資者獲利了結很正常，但沒有任何跡象表明，現階段金價會出現更大幅度的回調。」

Craig Erlam指出，「如果美元繼續遇到下行壓力，金價突破2000美元只會是時間問題。」

股市榮景的表現也抑制了金價。週一，那指刷新紀錄收盤高位，雖然美國下一輪刺激方案的談判仍陷入僵局，市場受到製造業數據好於預期的提振，而這或會打擊避險需求。

CMC Markets UK的市場分析師戴維·馬登(David Madden)表示：「交易員的風險情緒升溫也是金價下跌原因之一，因為交易商正將資金轉移到股市。」

今日數據較為清淡，投資者需要盯緊美國總統以及美國國會的最新動作，留意川普是否加劇國際緊張局勢，從而引起市場的連鎖反應。

(中時新聞網)