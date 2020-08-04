北檢偵辦立委涉貪案，今日下午2點30分起裁定陸續出爐，蘇震清等3名立委繼續羈押，前立委徐永明以80萬交保。時代力量秘書長陳志明表示，將遵照日前時力紀律委員會所做決議，請徐永明盡速至黨部說明。

北檢上週以貪汙收賄案由，至立法院搜索民進黨蘇震清、國民黨立委陳超明、廖國棟、無黨籍立委趙正宇辦公室，以及前時力立委徐永明、民進黨前立委陳唐山等人，而後陳唐山、趙正宇分別以50萬、100萬交保候傳，其餘4人羈押禁見。據傳收受金額最高為蘇震清2千萬，最低為徐永明2百萬，總共的行賄金額超過3千萬。

徐永明原為時力黨主席，在上週爆發此案後，時力決定由立院黨團總召邱顯智暫代黨主席一職。

陳志明指出，時力日前已針對徐永明涉貪案對外發布訊息，若今日法院裁定交保，則將請當事人盡速到時力紀律委員會說明，再做處置。但是否比照因同案遭調查，而以10萬元交保的時力副秘書長林鈺傑模式，需在24小時內說明，對此陳志明並未給出明確時限。

(中時 )