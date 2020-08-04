台中市衛生局表示，2016年起每年平均檢測150站，檢測皆合格，今年預計檢測300多站，已檢測150站，目前都合格。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

維護消費者盛裝飲用水安全，台中市衛生局修正《台中市食品安全衛生管理自治條例》草案，增訂加水站業者應明顯張貼衛生人員姓名、聯絡電話、食品業者登錄字號等資訊，加入違反規定相關罰則，4日市政會議通過，後續將送市議會審議，以落實加水站衛生管理權責。

衛生局長曾梓展指出，台中市列冊加水站計385站，每年會針對加水站機台，查驗標示、宣稱詞句及廣告，並檢測其水質的重金屬、溴酸鹽及微生物等項目，2016年起每年平均檢測150站，檢測皆合格，今年預計檢測300多站，已檢測150站，目前都合格。

曾梓展表示，加強對加水站衛生管理，維護消費者飲用水安全，市府修訂《台中市食品安全衛生管理自治條例》，增訂加水站業者應於販賣地點明顯處張貼管理衛生人員姓名、聯絡電話等有關文件及資訊，且相關標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張、易生誤解或涉及醫療效能。

他強調，若違反規定，先輔導限期改善，如未改善完成，依法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得按次處罰，以落實對加水站業者相關衛生管理。

(中時 )